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Ekonomi

EPDK: Tedarik şirketlerine elektrik toptan satış fiyatı kWh başına 14.1 kuruş

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tedarik şirketlerine elektrik toptan satış fiyatını kWh başına 14

30 Mart 2018 12:09

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tedarik şirketlerine elektrik toptan satış fiyatını kWh başına 14.1 kuruş, genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda da 21.81 kuruş olarak belirledi.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yer alan EPDK kararına göre; EPDK Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ) tarafından dağıtım şirketlerinin teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda, elektrik toptan satış fiyatı kWh başına 14.1 kuruş olacak.
Kararla, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda söz konusu tarifenin, kWh başına 21.81 kuruş olarak uygulanması da hüküm altına alındı.
Açıklamada, \"Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.\"
Resmi Gazete\'deki açıklamaya göre, 29 Mart\'ta alınan karar, 1 Nisan\'dan itibaren geçerli olacak.

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