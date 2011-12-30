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Ekonomi

EPDK, sayaç okuma bedellerini sabitledi ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 17:17

-EPDK, sayaç okuma bedellerini sabitledi ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sayaç okuma bedellerini sabitledi. Kurul, 28 Aralık 2011 tarihinde yaptığı toplantıda, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 14'üncü maddesinde değişikliğe gitti. Değişiklik ile sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti fiyatının okuma başına uygulanmasına karar verildi. Buna göre, elektrik abonelerinden, tüketilen enerjiye göre (çok tüketenden çok, az tüketenden az) alınan sayaç bedelleri bundan sonra sabit olarak uygulanacak. Her okumada sayaç bedeli olarak Orta Gerilim (OG) abonelerinden 4,16 lira, Alçak Gerilim (AG) abonelerinden de 0,41 lira sayaç okuma bedeli alınacak. Özellikle elektrik tüketimi çok yüksek olan sanayi abonelerine ağır yük getiren sayaç okuma bedeli nedeniyle bazı tüketiciler mahkemeye başvurmuştu. Danıştay da geçtiğimiz aylarda aldığı kararda sayaç bedelinin tüketilen elektriğe göre değil, sabit bir fiyat üzerinden alınması gerektiği yönünde bir karar vermişti.

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