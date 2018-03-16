EPDK rüzgar enerjisi başvurularını 2020'ye erteledi

İstanbul, 16 Mart (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) rüzgar enerjisi ön lisansı için bu yıl 2-6 Nisan\'da alınacak başvuruların 6-10 Nisan 2020\'ye ertelendiğini açıkladı.

EPDK\'dan yapılan açıklamada, \"Kuruma 2-6 Nisan tarihlerinde rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunmaya aday tüzel kişilere; rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları bakımından 30 Temmuz 2015 tarih ve 5709 sayılı kurul kararı ile belirlenen başvuru tarihleri 14 Mart 2018 ve 7738-7 sayılı kurul kararıyla ertelendi. Bu kapsamda, 2-6 Nisan 2018\'de alınması planlanan söz konusu başvuruların 6-10 Nisan 2020 tarihinde alınmasına karar verildi\" denildi.