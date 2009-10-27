EPDK, POAŞ hakkında soruşturma açacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Hatay'daki depolarında ''ulusal marker olmadığı tespit edilen'' madde ile ilgili olarak Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

EPDK bugünkü kurul toplantısında, Hatay'da yapılan denetimlerde POAŞ'ın depolarında bulunan maddenin ulusal marker olmadığının tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili soruşturma açılması kararı verdi.

Bu karar çerçevesinde POAŞ'tan yazılı savunması alınacak ve buna göre karar bağlanacak.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu POAŞ'ın Hatay'daki depolarında ulusal marker enjeksiyon cihazında 300 gramlık bir madde bulunmuş ve TÜBİTAK tarafından analiz edilen sıvının ulusal markerin niteliğini bozucu bir madde olduğu tespit edilmişti.

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Melih Türker de bu maddeye ilişkin ''Sahte marker olduğu iddia edilen bu madde aslında ulusal marker enjeksiyon sistemlerinin çeperlerine yapışmış bulunan ulusal markerin de tam olarak enjeksiyonunun sağlanması için sistemin yıkanmasında kullanılan isopiropil alkol ya da motorin/benzin karışımıdır'' diye açıklamada bulunmuştu.