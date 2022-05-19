EPDK'nın elektrik fiyat düzenlemesi Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami fiyat limitini yükseltti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari 0 lira, azami 2 bin 750 lira olarak uygulanacak.

Daha önce azami fiyat limitleri, megavatsaat başına 2 bin lira değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanıyordu. (AA)

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Elektriğe yüzde 100 zam gelebilir uyarısı yapılmıştı

Dün CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat dövizin fırlamasıyla enerji maliyetlerinin artması sonrası elektriğe büyük zam geleceğini açıklamıştı.

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