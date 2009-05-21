EPDK: Doğal gaza yüzde 3-4’lük zam mümkün değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye çapında doğal gaz fiyatlarının yüzde 3-4 oranında artması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.



EPDK'dan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde "EPDK'nın yeni düzenlemesi çerçevesinde doğal gaz satış fiyatlarının yüzde 3-4 oranında artacağı" şeklinde haberler çıktığı hatırlatıldı.



Doğal gaz nihai satış fiyatlarının EPDK tarafından belirlenmediğinin ifade edildiği çıklamada, satış fiyatı içinde yer alan unsurlardan biri olan dağıtım şirketlerinin verdikleri hizmetlere yönelik bedelin ise (Birim Hizmet Amortisman Bedeli) EPDK tarafından gerçekleştirilmiş, şehiriçi doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleri sonucunda belirlendiğine işaret edildi. EPDK tarafından 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen bu ihalelerde oluşan hizmet bedellerinin ilk 8 yıl için sabit olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sekizinci yılın sonunda, bu bedellerin şirketlerin gerçekleştirdiği yatırımlar, gelirleri, mali tabloları, tüketim rakamları, abone sayıları gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak Kurumumuz tarafından yeniden belirleneceği, ilgili mevzuat ve ihale şartnameleri kapsamında belirtilmektedir.



Bu kapsamda Kurumumuz tarafından şirketlerin 8 yıllık sürenin dolmaya başlayacağı 2011 yılından itibaren müşterilerine vereceği hizmetin bedellerinin belirlenmesine yönelik Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarına ilişkin bir taslak metin hazırlanarak kamuoyunun görüşüne açılmıştır.



Tüm dünyada düzenleyici kurumların yaptığı uygulamalar da örnek alınarak hazırlanan bu düzenleme taslağında, tüketici memnuniyeti ile şirketlerin daha güçlü bir yapıda hizmet kalitesi ve sürekliliğini sağlaması amaçları bir arada gözetilmiştir."



Açıklamada, söz konusu taslak metnin, kamuoyu görüşleriyle son hali verildikten sonra yürürlüğe gireceği ve dağıtım şirketleri tarafından bugün değil 2011 yılından itibaren uygulanacağı belirtilerek, bu aşamada Türkiye çapında doğal gaz fiyatlarının yüzde 3-4 oranında artması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.

