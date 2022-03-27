EPDK Başkanı Yılmaz'dan Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklama: Vatandaşa tazminat ödenecek, dağıtım şirketine ceza verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bir grup gazeteciye Isparta’da yaşanan yaygın ve uzun süreli elektrik kesintilerine yönelik inceleme süreci ve Perşembe günü EPDK’da kabul edilen Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği ile ilgili bilgiler aktardı.

Isparta’da yaşanan kesintiler ile ilgili bugüne kadar hiç konuşmadıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Yılmaz, “Ancak ilk günden itibaren süreci dikkatle takip ettik, sahada personelimiz de gerekli incelemeleri yaptı. Elbette bu hukuki bir süreç ve ilerlemeye devam ediyor” dedi.

"Vatandaşa tazminat, şirkete tarife cezası"

İncelemeler sonucunda elde edilen ilk veriler ışığında konuyla ilgili soruşturma açıldığını hatırlatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Hizmet zaafına yönelik yeni tespitler oldukça ilgili bölgedeki şirkete yönelik yeni soruşturmalar gündeme gelecek. Soruşturma sonucuna göre mağdur vatandaşlara tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak” diye konuştu.

"Bir daha izin verilmeyecek"

Dünya'dan Mehmet Kara'nın haberine göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileriyle kamuoyu gündemine gelen Isparta vakasının Türkiye’nin başka hiçbir noktasında tekrarlanmasına izin veremeyeceklerini vurguladı. Yılmaz, “Hizmet zaafı olan, kaliteden taviz veren, olağanüstü koşullara yeterince hazırlık yapmayan şirketler bedelini ağır öder” dedi.

Yeni düzenleme gelecek

Yılmaz perşembe günkü kurul toplantısında kabul edilen elektrik dağıtım sistemi yönetmeliği ile yeni Isparta vakalarının yaşanmasının engellenmesinin hedeflendiğini de vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre dağıtım şirketleri, elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması amacıyla hazırlayacakları yıllık bakım planını tüm detayları ile EPDK’ya sunmak zorunda. Dağıtım şirketleri şebeke bakımının zamanı, içeriği ve bu amaçla kullanacakları malzemelerin listesini de içerecek bir Bakım Yönetim Sistemi kuracak.