EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik kesintisi kararı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ile gazilerin elektriği borcundan dolayı 3 ay boyunca kesilemeyecek" ifadelerine yer verdi. Yılmaz ayrıca, "Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak" açıklamasında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4 adet Usul Esas’tan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul ederken merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliği de kamuoyu görüşüne açtı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Her iki yönetmelikte de kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti. Bu yeni dönemde kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılaşacak” diye konuştu.

EPDK Başkanı Yılmaz, 65 yaş üstü tüketicilerin, engelli tüketicilerin, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriğinin, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyeceğini söyledi.

Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacağını belirten Mustafa Yılmaz, “Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.” dedi.