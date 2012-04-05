T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EPDK Başkanı uyardı: Elektrik ve gaza yine zam gelebilir

Doğalgaza yüzde 18.7, elektriğe yüzde 8.1 oranında yapılan zamlar gündemdeki sıcaklığını korurken yeni zam endişesi doğdu

05 Nisan 2012 17:44

EPDK'nın Kurucu Başkanı Yusuf Günay, hükümetin BOTAŞ'ın artan zararını düşürmek için doğalgaza bir kez daha zam yapacağını, elektrik fiyatlarının da artacağını öngördü.
 
Doğalgaza yüzde 18.7, elektriğe yüzde 8.1 oranında yapılan zamlar gündemdeki sıcaklığını korurken yeni zam endişesi doğdu.

CNBC-e'den Burcu Göksüzoğlu'na konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı Yusuf Günay, "BOTAŞ bugün zarar eden bir kuruluştur. Dolayısıyla yine bir zam gelecektir. Elektriğe de zam bekliyorum" dedi.

Zamlardan tüketici kadar üreticinin de memnun olmadığını kaydeden Günay "Bizim ülkemizdeki enerji problemleri Bakanlar Kurulu gündeminde futbol kadar yer almamıştır. Maalesef bu konuya sadece beyanatlarla yaklaşılıyor. Hükümet programında yerli kaynaklara dayalı bir enerji piyasası öngörülüyor. Ancak şimdi tamamen bunun tersi yapılıyor" diye konuştu.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak yerli kaynakların öne çıkarılması gerektiğini söyleyen Günay, yenilebilir enerji yatırımlarına verilen teşviklerin yatırımcıya fayda sağlamadığını ifade etti.

Günay sözlerini "Yatırımcı bürokrasiden yoruldu, hükümet engel olmasın yeter" şeklinde tamamladı.

ETİKETLER

EPDKelektrikdoğalgazzam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24