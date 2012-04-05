EPDK Başkanı uyardı: Elektrik ve gaza yine zam gelebilir

EPDK'nın Kurucu Başkanı Yusuf Günay, hükümetin BOTAŞ'ın artan zararını düşürmek için doğalgaza bir kez daha zam yapacağını, elektrik fiyatlarının da artacağını öngördü.



Doğalgaza yüzde 18.7, elektriğe yüzde 8.1 oranında yapılan zamlar gündemdeki sıcaklığını korurken yeni zam endişesi doğdu.

CNBC-e'den Burcu Göksüzoğlu'na konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı Yusuf Günay, "BOTAŞ bugün zarar eden bir kuruluştur. Dolayısıyla yine bir zam gelecektir. Elektriğe de zam bekliyorum" dedi.

Zamlardan tüketici kadar üreticinin de memnun olmadığını kaydeden Günay "Bizim ülkemizdeki enerji problemleri Bakanlar Kurulu gündeminde futbol kadar yer almamıştır. Maalesef bu konuya sadece beyanatlarla yaklaşılıyor. Hükümet programında yerli kaynaklara dayalı bir enerji piyasası öngörülüyor. Ancak şimdi tamamen bunun tersi yapılıyor" diye konuştu.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak yerli kaynakların öne çıkarılması gerektiğini söyleyen Günay, yenilebilir enerji yatırımlarına verilen teşviklerin yatırımcıya fayda sağlamadığını ifade etti.

Günay sözlerini "Yatırımcı bürokrasiden yoruldu, hükümet engel olmasın yeter" şeklinde tamamladı.