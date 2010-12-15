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Ekonomi

EPDK AKARYAKIT SEKTÖRÜYLE TOPLANMAYACAK ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 13:11

-EPDK AKARYAKIT SEKTÖRÜYLE TOPLANMAYACAK ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt sektörü temsilcileriyle bugün herhangi bir toplantı yapmayacağı bildirildi. Akaryakıt fiyatları konusunda dün bakanlar ve bürokratlar düzeyinde yapılan toplantının ardından bugün de EPDK'nın akaryakıt sektör temsilcileriyle bir araya geleceği belirtilmişti. Bir EPDK yetkilisi, ''Kurum olarak bizim organize ettiğimiz bir şey yok. Sektöre de toplantı hususu aktarılmış değil. Böyle bir toplantı olmayacak'' dedi. Yetkili, sektörün temsilcileriyle zaten peyderpey bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

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