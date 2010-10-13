-EPDK 41 FİRMAYA LİSANS VERDİ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, toplam 41 firmaya çeşitli cinste lisans verdi. 5 firmanın lisansı sona erdirilirken, 2 firmanınki ise iptal edildi. EPDK'nın konuya ilişkin duyuruları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre kurulun 2-6-16-23 ve 30 Eylül tarihli kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde toplam 19 firmaya lisans verildi. Lisans verilen firmalar ve lisans türleri şöyle: ''Türkoğlu Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi (46 yıl 5 ay 21 gün üretim lisansı) AKS Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (toptan satış lisansı 10 yıl), İlhanlar Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (toptan satış lisansı 10 yıl), EKO Grup Toptan Elektrik Enerjisi Satış A.Ş. (toptan satış lisansı 10 yıl), Yağmur Group Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (toptan satış 10 yıl), Simge Enerji Elektrik Üretim ve Gıda İmalat Sanayi Ticaret A.Ş. (üretim lisansı 49 yıl), Elif Grup Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi (üretim lisansı 49 yıl), Alpaslan II Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (üretim lisansı 49 yıl), Gökbel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (üretim lisansı 46 yıl, 4 ay, 7 gün), Baysan Elektrik Üretim A.Ş. (üretim lisansı 43 yıl, 6 ay, 11 gün), Karkey Karadeniz Elektrik Üretim Anonim Şirketi (üretim lisansı 8 Nisan 2039 tarihine kadar), Anadolu Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (üretim lisansı 49 yıl), 3M Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (üretim lisansı 49 yıl), OET Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat Limited Şirketi (toptan satış lisansı 10 yıl), Serman Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (üretim lisansı 49 yıl), Demirci Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (üretim lisansı 47 yıl, 5 ay 5 gün), Burgüç-Bursa Güçbirliği Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (üretim lisansı 49 yıl), Banvit Enerji Ve Elektrik Üretim Limited Şirketi (üretim lisansı 22 Şubat 2059 tarihine kadar), İMC Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi (toptan satış 10 yıl)'' -ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE LİSANSI SONA ERDİRİLEN ŞİRKETLER- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 2-6 ve 30 Eylül tarihli kararlarıyla, 4 firmanın üretim lisansı sona erdirildi. Kurul, Giresun'da bulunan, ''Ortu Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi'' Isparta ve Burdur'da bulunan ''Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'' Rize'de bulunan ''Atabey Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'' ile Kastamonu'daki ''Egeli Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret A.Ş.''nin üretim lisansını sona erdirdi. -DOĞALGAZ- EPDK'nın, 6 ve 30 Eylül tarihli kararlarıyla, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ''Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.''ne 10 yıl süreyle ithalat (spot LNG) lisansı, ''Seralgaz Sınai ve Tıbbi Gazlar İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'' ne 30 yıl süreyle sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (iletim ve dağıtım), ''Alfagaz Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi''ne 30 yıl süreyle iletim (LNG) lisansı verildi. -PETROL- Kurul, 2-6-16 ve 30 Eylül 2010 tarihli kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 8 firmaya madeni yağ, 1 firmaya ise 1 ile 30 yıl arasında değişen sürelerle depolama lisansı verdi. ''Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi''ne 16 yıl süreyle depolama lisansı verildi. EPDK tarafından madeni yağ lisansı verilen firmalar ve süreleri de şöyle: ''Etkim Madeni Yağ Ürünleri ve Kimyevi Maddeler İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (1 yıl), Petroay Petrol Ürünleri Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (1 yıl), Brava Madeni Yağları Limited Şirketi (1 yıl), Yakapet Grup Petrol Madeni Yağ Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (1 yıl), Tuana Madeni Yağ İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (30 yıl), Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (30 yıl), Halil Atılmış - Ay Madeni Yağlar İmalatı İthalat ve İhracatı (1 yıl), Stanlub Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (1 yıl)'' -PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE LİSANSI SONA ERDİRİLEN VE İPTAL EDİLEN ŞİRKETLER- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 16 ve 30 Eylül 2010 tarihli kararlarıyla 2 firmanın lisansı iptal edilirken, 29 Eylül 2010 tarihli başkanlık oluru ile bir firmanınki ise sona erdirildi. Buna göre ''İnanç Can Akaryakıt Taşımacılık Gıda Otomotiv İnşaat Madencilik Tekstil Elektronik Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi''nin ihrakiye teslimi lisansı 16 Eylül, ''Fazoil Madeni Yağ ve Kimyasalları İmalat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi''nin madeni yağ lisansı 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren iptal edildi. ''Master Petrol Deniz Servisleri Elektrik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi''nin, ihrakiye teslim lisansı ise 29 Eylül 2010 tarihinde başkanlık oluru ile sona erdirildi. -SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI- Öte yandan EPDK'nın 30 Eylül 2010 tarihli kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 3 firmaya 1 ile 15 yıl arasında değişen sürelerle LPG dağıtıcı ve depolama lisansı verildi. Kurul, Elazığ'ın, Akçakiraz, Yeşilyurt Mahallesi, Altınçevre Caddesinde bulunan ''Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi'' ile Balıkesir'in Edremit Yolu 12'inci kilometre Dereköy mevkinde bulunan ''Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi''ne 15 yıl süreyle LPG depolama lisansı verdi. Kırıkkale'nin Altınova Mahallesi Sanayi Caddesinde yer alan ''Enerji Gaz Anonim Şirketi''ne ise 1 yıl süreyle LPG dağıtıcı lisansı verildi.