-EPDK 31 FİRMAYA LİSANS VERDİ ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, toplam 31 firmaya çeşitli cinste lisans verdi. EPDK'nın duyurusu Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre kurulun 6-13-20 ve 27 Ekim tarihli kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde toplam 16 firmaya lisans verildi. Lisans verilen firmalar ve lisans türleri şöyle: ''Çavuşoğlu Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi, Ortadoğu Elektrik ENerjisi Toptan Satış A.Ş. (toptan satış lisansı), Cenay Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hidrolik Enerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Elektrik Üretim Sanayi Limited Şirketi, Türkerler Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret A.Ş. (üretim lisansı), İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (otoprodüktör lisansı), Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği (OSB dağıtım lisansı), Energo-Po Güney Elektrik Toptan Satış İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş., Eren Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Tosyalı Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat İhracat A.Ş. (toptan satış lisansı), Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ne-Sa İnşaat Elektrik ve Madencilik İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (otoprodüktör lisansı), Hayat-Payas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği (OSB dağıtım lisansı), Bereket Enerji Üretim A.Ş. (üretim lisansı), Balkaya Enerji Toptan Satış A.Ş., Peker Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (toptan satış lisansı)'' -DOĞALGAZ- Enerji Piyasası Kurulunun 6 ve 27 Ekim 2010 tarihli kararlarıyla Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise 5 firmaya lisans verildi. Lisans verilen firmalar ve lisans türleri şöyle: ''Gazkom Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) lisans iletim ve dağıtım), Gazkom Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) lisans satış), Liguefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi (İhracat lisansı), GDF SUEZ Tıbii Gaz Tedariki A.Ş. (ithalat spot LNG lisansı), Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Satış Ticaret A.Ş. (toptan satış lisansı), -PETROL- Öte yandan EPDK 6-13-20 ve 27 Ekim 2010 tarihli kararıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde toplam 10 firmaya lisans verdi. Lisans alan firmalar şunlar: ''Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. (iletim lisansı), Staroil Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, AYS Kimya İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Petko Kimya Atık Yağ Sintine ve Solventlerin Geri Kazanımı Madeni Yağ ve Endüstriyel Yağ Biodizel Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş., Burdur Kimyevi Madde Madeni Yağ Akaryakıt Paketleme Gıda Tarım Nakliyat Madencilik İNşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çev-Pet Perol Ürünleri Geri Dönüşüm Kimya Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kagrup Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Karadayı Petrol Tarım İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kasım-Küçük Samet Endüstriyel Temizleyici ve Madeni Yağ (Madeni yağ lisansı), Get Oil Enerji A.Ş. (dağıtıcı lisansı)''