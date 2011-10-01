-EOK toplantısı 3 Ekim'de ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Türkiye ile ABD arasında 2002 yılından bu yana düzenli olarak yapılan, ''Ekonomik Ortaklık Komisyonu (EOK)'' toplantısının yedincisinin 3 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İkili Siyasi İşler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Selim Yenel ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi, Enerji ve Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jose Fernandez'in eşbaşkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin karşılıklı olarak daha da geliştirilmesi ve İstanbul'un küresel bir finans merkezi niteliği kazanmasına katkı sağlanması gibi yeni işbirliği alanları yaratılması konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, ''EOK yedinci toplantısının, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 'Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi'nin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına da katkı sağlaması beklenmektedir'' denildi.