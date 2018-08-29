ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, yarın Sırbistan temsilcisi Partizan\'ı konuk edecek.

Beşiktaş\'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını ifade eden Enzo Roco, \"Zor bir maç olacak. Sonuç olarak Avrupa Kupası maçı. Herkes gruplara kalmak istiyor. Onlar da gol atmak için buraya gelecekler. Biz de bütün gücümüzü kullanıp turu geçmeye çalışacağız. Sezon başında yüzde 100 hazır olmamak normal bir durum herkes için. Transfer sürecim biraz geç gelişti. Takıma biraz geç katıldım. Antrenman eksiğim vardı. Sezon öncesi kampını da yapamamak beni biraz geri bıraktı. Saat farkına, şehre, takıma, arkadaşlarıma ve diğer şeylere alışmaya çalışıyorum. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Enzo Roco\'nun açıklamaları

- Detaylar