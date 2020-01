Enver Yücel: İrfan ordusu olarak askerimizin arkasındayız

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Hatay\'da düzenlediği toplantıda, Afrin\'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatına ilim irfan ordusu olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Antakya Savon Otel\'de 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Hatay\'da eğitime başlaması planlanan Bahçeşehir Koleji Hatay Fen ve Teknoloji Lisesi ile Bahçeşehir Anadolu Lisesi\'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Baheçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü Kurucu Temsilcisi Serdal Aslan ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

\"İRFAN ORDUSU OLARAK ORDUMUZUN YANINDAYIZ\"

Hatay\'a gelip bu büyük eğitim yatırımını yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yücel, \"Bölgede önemli gelişmeler var, Afrin\'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) girdi 3 gündür, inşallah iyi bir sonuç alınacağına inanıyorum. Bizler de irfan ordusu olarak ordumuzun yanındayız, yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz\" dedi.

\"SAVAŞ VAR GİTMEYİN DİYENLER OLDU\"

Türkiye\'nin hemen hemen her noktasında olduklarını söyleyen Yücel, \"Antakya\'ya gelmemiz tesadüftü ama Afrin\'e TSK\'nın girişiyle bizlere bazen geri dön diyenler de oldu ama biz aksine irfan ordusu olarak her noktada olacağız. Ne pahasına olursa olsun olacağız. Türkiye\'nin her noktasına kaliteli eğitim götürmek amacındayız, çünkü her çocuk iyi ve kaliteli eğitim alma hakkına sahiptir. Dolayısıyla keşke bölge bir sakinleşse de o bölgede \'Barış Üniversitesi\' kurabilsek. Bunların eğitimle düzeleceğine ben inanıyorum ve eğitim yatırımlarımızı da devam ettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yani silahlı kuvvetlerimizin yanındayız, irfan ordusu olarak buradayız\" diye konuştu.

