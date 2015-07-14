Enver Müslim: Türkiye ile sınır ve ticaret diyaloğumuz var

Suriye'ye yönelik askeri müdahale planlarıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Kobanê Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim'den Türkiye ile olan ilişkilerin seyri hakkında açıklama geldi. "Biz Türkiye'deki arkadaşlarımıza tehdit değiliz, bugüne kadar onlara hiç zararımız olmadı. Onlar da bize tehdit değil" diyen Müslim, "Bağımsız devlet kurma amacımız yok. Şu anda Türkiye ile sınırımızla ve ticaretle ilgili diyaloğumuz var. Ama ilişkilerimiz güçlü değil. İleride daha iyi olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Verda Özer'e konuşan Müslim, şunları söyledi:

"Biz IŞİD'e karşı savaşıyoruz. IŞİD burada kazanırsa Türkiye'ye geçebilir. Örgüt hepimize tehdit; sınır tanımıyor. Türkiye ile IŞİD'e karşı birlikte savaşabiliriz."

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