Enver Müslim: Kobanê'de kent savaşı hala başlamadı

Kobanê Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim, kent savaşının hala başlamadığını, IŞİD militanlarının doğu cephesinde 1 kilometre mesafede olduklarını söyledi.

Kobanê'nin hala kontrollerinde olduğunu söyleyen Müslim, militanların güney cephesinde 2 kilometre, batı cephesinde ise 3 kilometre mesafede olduğunu kaydetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, gün boyu kent merkezine top atışının ağır bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kobanê Kantonu Eş Başkanı, "150'den fazla IŞİD militanının öldürüldüğünü" öne sürdü.

'Türkiye'den destek bekliyoruz'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) örgütü mevzilerini bombalamasının önemli olduğunu vurgulayan Müslim, "Ancak vurulan mevziler Kobanê'ye yakın değildi. O nedenle çok etkili olmuyor. Yine de koalisyonun hava operasyonuna ne kadar devam ederse, Kobanê'nin düşmesi o kadar zorlaşır" şeklinde konuştu.

Müslim, Türkiye'den de destek beklediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar Türkiye'nin kendilerine destek sunmadığını söyleyen Kobanê Kantonu Eş Başkanı, "Türkiye Kobanê düşmesin istiyorsa, IŞİD'e düşmansa, YPG'ye destek sunmalı, ağır silahlar vermeli" dedi.

Kobanê'den dönen Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyetinden İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel de, uluslararası kamuoyuna ve Türkiye'ye çağrıda bulundu ve Kobanê'deki mücadeleye destek talep etti.

Enver Müslim, Kobanê'deki binlerce Kürt savaşçının büyük bir kent savaşına hazırlandığını sözlerine ekledi.

Sınırda tansiyon yükseliyor

Sınırda toplanan Kürtler ve Suriyeli göçmenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Kobanê'deki Kürt kuvvetleri lehine slogan atan 500 kişilik gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş atmasıyla gerginliğin büyüdüğü fakat daha sonra kalabalığın dağıtıldığı bildirildi.

Ancak ilerleyen saatlerde protestocular medya araçlarına "yalan haber yaptıkları" gerekçesiyle taş attı. Güvenlik güçleri, kalabalığı biber gazı ile dağıttı ve medyayı konuşlandıkları tepeden uzaklaştırdı.

Suruç'a giden yollarda kontrol noktaları oluşturan güvenlik güçleri, sınırı aşabilecek mermi tehlikesi nedeniyle sivil ve gazetecilerin sınıra yaklaşmasına izin vermiyor.

Bir güvelik görevlisi yaralandı

Öte yandan Doğan Haber Ajansı, Kobanê tarafından ateşlenen bir merminin Suruç'a bağlı Mürşitpınar sınır kapısı yakınlarında patladığını ve seken şarapnel parçalarının Özel Harekat Şube Müdürü'nün kafasına isabet ettiğini bildirdi.

Ajans, yaralanan şube müdürünün tedavi için Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü yazdı.

Koalisyon IŞİD'i bombaladı

ABD hava kuvvetleri, dün akşam Kobanê'yi çevreleyen IŞİD mevzilerini bombalamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonlarda en az 35 IŞİD militanının öldüğünü kaydetmişti ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

Kobanê'nin doğusunda bir köyde bulunan görgü tanıkları dün BBC'ye konuşmuş ve "IŞİD mevzisi olduğunu düşündükleri bölgelerde 4 büyük patlama duyduklarını" söylemişlerdi.

'Bayram namazında Kobanê'deyiz'

Geçen ay Kobanê sınırına dayanan IŞİD militanları, kente bağlı çok sayıda köyü ele geçirdi. Bölgede savaştan kaçan yaklaşık 180 bin kişi Türkiye'ye sığındı.

Örgüt, sosyal medyada "Birkaç gün içinde kenti düşüreceklerine ve bayram namazını Kobanê'de kılacaklarına söz veren" paylaşımlarda bulunuyor.

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Halk Savunma Birlikleri (YPG) kuvvetleri, Kobanê'yi korumak için IŞİD militanlarına karşı mücadele veriyor.