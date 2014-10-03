Enver Müslim: Kobanê kent merkezi YPG kontrolünde

IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılar 18. Güne girerken Kobanê kent merkezine yakın Doğu, Güney ve Batı cephesinde IŞİD ile YGP arasında şiddetli çatışmalar sürerken, IŞİD kent merkezine çok ağır silahlarla ve top atışlarıyla saldırıyor.

IŞİD’in Kobanê kent merkezine yönelik attığı havan topu mermisinin yerleşim alanlarına düşmesi sonucu yaralananlar Mürşitpınar sınır kapısından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Suruç’un sınır köylerinde ve Mürşirpınar Sınır Kapısı yakınlarına asker yoğun güvenlik önlemleri alırken, bir grup Kobanêli vatandaş da Suruç tarafından dürbünle Kobanê’deki, çatışmaları izlemeye çalışıyor. Kobanê sınırından Kobanê kent merkezinde dumanlar görülüyor.

Enver Müslim: IŞİD'in açıklamaları doğru değil

Yaşanan çatışmalarla ilgili T24’e konuşan Kobanê Kantonu Eşbaşbakanı Enver Müslim, IŞİD’in Kobanê kent merkezine 1 km yaklaştığını belirterek, IŞİD’in Kobanê’yi ele geçirdik açıklamasının doğru olmadığını söyledi ve Kobanê kent merkezinin her yerinin YPG kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi. IŞİD’in Kobanê’ye bağlı tüm köyleri ele geçirdiğini ve ele geçirdiği köylerde halkın tüm eşyalarına el koyduğunu aktaran Müslim, IŞİD’in köylerde insanların araçlarına da el koyduğunu kaydetti.

Kobanê’yi savunacaklarını ve büyük bir kent savaşı yapacaklarını ifade eden Müslim, ABD uçaklarının Kobanê kent merkezine yakın olan IŞİD mevzilerini vurmasını istediklerini söyledi.