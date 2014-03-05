Enver Aysever'den THY bankosunda dinleme iddiası

Gazeteci Enver Aysever, THY bankosunda bugün yaptığı bir görüşmenin kayda alındığını açıkladı. Aysever, Twitter hesabında duyurduğu olaya ilişkin bir THY görevlisinin ise kendisine “Bir daha THY'de uçamayacaksın" dediğini iddia etti. THY'den yapılan açıklamada ise ses kaydının yalnızca bilet satış noktasında yapıldığını, sebebinin ise sorunların hızlı çözümü için olduğuna işaret edildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, CNN Türk’te "Aykırı Sorular" programını hazırlayan Enver Aysever, Twitter hesabından dikkat çekici mesajlar paylaştı.

“THY bugün bana korkunç bir olay yaşattı” diye yazan Aysever sırası ile şu mesajları paylaştı: “Uçağı kaçırdığım için süren bir konuşmada, görevli kişi tüm bankoların ses kaydı aldığını söyledi. Bilgimiz dışında, gizli fişleme niteliği taşıyan bu durumu mahkemeye taşıyorum. THY bizi dinliyor ve adamları bunu ulu orta söylüyor.”

THY’nin konu ile ilgili bir açıklama yapması gerektiğine işaret eden Aysever “Bankoda müşteri ve çalışan arasındaki görüşme niçin gizli olarak dinlenir?” sorusunu gündeme getirdi.

'Bir daha THY ile uçamazsın'

Aysever yaşadığı olay ile ilgili “Ayrıca bir görevli ‘Bir daha THY'de uçamayacaksın’ diye tehdit etti. Yetkiyi kimden alıyor?” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Aysever, uygulamayı yapan ve kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği kişilerin isimlerini bildiğini ifade ederek “Bankoda bilgi yazısı yok. Kaliteyle ilgili bir uygulama değil. THY bankoları niçin dinliyor?” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Ses kaydı sadece bilet satışta yapılıyor

Konu ile Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada ise "Sadece bilet satış bankolarında ses kaydı alıyor" denilerek şu bilgilere yer verildi: "Satış memuru ile yolcu arasındaki yanlış anlaşılmaların hızla çözülmesi için yapılan kayıtlar için bankonun camında bilgilendirme notu bulunuyor.

Ancak THY’nin uçağa biniş öncesinde işlemin yapıldığı check-in bankolarında ise ses kayıt sistemi bulunmuyor. Ses kaydının check-in bankoları için başlayıp başlamaması THY’de bir dönem tartışılmış ancak hem teknik zorluklar, hem de yanlış anlaşılmalara neden olacağı için bu uygulamanın yapılmasından vazgeçilmişti. Check-in bankolarında yolcu memnuniyetinin ölçülmesi için özel dokunmatik ekranlar yer alıyor."