Enver Aysever, Ahmet Hakan'ın hakaret suçlamasıyla açtığı davada ifade verdi

Gazeteci-yazar Enver Aysever, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın kendisine hakaret davası açtığını bildirdi. Aysever, "Dilerdim ki yüz yüze dilediği kanalda fikir tartışması yapalım. Savcı beyin kararını göreceğiz" dedi.

Ahmet Hakan, 15 Haziran 2020'de Hürriyet'te yayımlanan "Ahlaksızlık karşısında alınan tutuma bravo" başlıklı yazısında, "Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum" dedi.

Aysever, sosyal medya hesabından Hakan'ın sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayarak, "Yavşak, sonucu biliyor çünkü” ifadesini kullandı.

"Kendisine bit yavrusu anlamına gelen bir sözcük kullandığım için"

Enver Aysever, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında hakaret davası açtığını söyledi.

"Geçen gün bir tebligat geldi. İfadeye gittim" diyen Aysever, "Kibar bir savcı aldı ifademi. Davacı Ahmet Hakan çıktı. Hakaret davası açmış. Kendisine bit yavrusu anlamına gelen bir sözcük kullandığım için. Siz Ahmet Hakan’ı nasıl bilirsiniz bilemem ama ben açıkça görüşlerimi söyledim savcıya" ifadelerini kullandı.

Aysever, şöyle devam etti:

"Bana ağır hakaretler etmesine. hedef gösteren yazılar yazmasına, tamamen yalan haber yapmasına karşın ben Ahmet Hakan’ı dava etmedim. Dilerdim ki yüz yüze dilediği kanalda fikir tartışması yapalım. Savcı beyin kararını göreceğiz."