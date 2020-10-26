Enver Altaylı: Benimle görüşmek insanları şaibeli hale getiriyorsa, Türkiye’de en şaibeli insanların başında Sayın Mahir Ünal geliyor

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ imasında bulunmasıyla başlatan tartışma sürüyor. Özdağ'ın iddiasını dayandırdığı Kavuncu'nun dayısı olan ve şu anda FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ’ın kendisi hakkındaki FETÖ’ye yakın olduğu iddialarını reddederken “madem öyle olduğumu biliyordu neden benimle görüştü” diye soran Altaylı, "Şayet benimle konuşup görüşmek insanları şaibeli hale getiriyorsa, o zaman Türkiye’de en şaibeli insanların başında Sayın Mahir Ünal geliyor demektir" dedi.

Altaylı açıklamasında sert bir üslup kullanırken, Özdağ hakkında “Ümit isimli beyefendi” tabirini kullandı.

Enver Altaylı açıklamasının sonunda ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın adını anarak, “Üç seneden fazla bir süredir tecrit altında tek başıma tutulmakta olduğum için biraz sert bir üslup kullanmış olabilirim. Ancak normalde benim sert bir üslupla konuşmadığımı en iyi, gözaltına alındığım güne kadar 'ağabey, ağabey' diye benimle her görüştüğünde itibar eden Sayın Mahir Ünal bilir! Şayet benimle konuşup görüşmek insanları şaibeli hale getiriyorsa, o zaman Türkiye’de en şaibeli insanların başında Sayın Mahir Ünal geliyor demektir” ifadelerini kullanması dikkati çekti.