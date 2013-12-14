Envanterde yok denilen tablolar kayıtlı çıktı, savcılık eserlerin peşinde

‘Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin kayıtlarında yok’ denilen eserlerin Kültür Bakanlığı’nın envanterinde fotoğraflarıyla birlikte kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Savcılık, kayıp eserlerin izini sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile savcılık, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde çalınan 302 eseri bulmak için takibini sürdürüyor. Müzedeki eserlerin sanat galerilerinde satıldığı ortaya çıkmıştı. Skandal üzerine harekete geçen yetkililer, 30 esere ulaşmıştı. Şimdi iki kurum geri kalan eserlerin peşine düştü.

Tabloların nasıl el değiştirdiği belli

Önceki gün 11 eserin bakanlık envanterinde kaydının olmadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Oysa gerçekler böyle değil. Kayıp eserlere ilişkin gerçekleştirilen operasyonla ilgili elde edilen bilgilere göre Kültür Bakanlığı’nın kayıp olduğu iddia edilen tüm eserlerin envanterine sahip olduğu ve eserlerin koleksiyoncularda bulunduğu tespit edildi. Envanter listesinin yanı sıra eserlere ilişkin kayıt ve el değiştirme hareketlerinin de belirlendiğinin ortaya çıkması, bu tabloların bulunduğu koleksiyoncular arasında paniğe yol açtı.

Fotoğraflarıyla birlikte var

Operasyonu yürüten yetkililerden alınan bilgiye göre, fotoğrafları olmadığı öne sürülen Hüseyin Avni Lifij’in yanı sıra, İsmail Hakkı’nın ‘Batan Gemi’, Hasan Vecihi Bereketoğlu’nun ‘Liman’, Hüseyin Zekai Paşa’nın ‘Cami’ adlı eserleriyle Hoca Ali Rıza’ya ait 5 tablo, fotoğraflarıyla birlikte Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin envanter kayıtlarında mevcut.

‘Fotoğrafları bile yok’ denilen eserlerin tamamı müzede ‘Eser Envanter Fişleri’ ve fotoğraflarıyla birlikte kayıtlı. ‘Hiç kaydı yok’ denilen ressam Nazmi Ziya Güran’a ait resimle, Arif Kaptan imzalı ‘Müze’ adlı eserlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde ‘Manzara’ adıyla eser envanter fişi ve resimli olarak kayıtlarının bulunduğu ortaya konuldu.