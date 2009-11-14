Entelektüller 'cep' kapatıyor

En yüksek tirajlı Amerikan gazetelerinden biri olan New York Times, Ergenekon davası ve telefon dinlemeleriyle ilgili ilginç bir yoruma yer verdi.



İşte gazetenin haberi: “Ergenekon Türkler’in atalarına göre bir mistik vadiydi. Ama modern Türkler’e göre Türkiye’nin tarihindeki en ateşli davanın adı. 2007 Haziran’ından bu yana 300’den fazla kişi gözaltına alındı. 194’ü hakkında dava açıldı, 43’ü ise halen soruşturuluyor. Suçlamaların ciddiyeti soruyu kime sorduğunuza bağlı olarak değişiyor. Bir kısım, bu kişilerin yargının manipülasyonu sonucunda kurban olan masumlar olduklarını, bir kısım ise Türkiye ve Türk hükümetine karşı çok büyük bir tehlike olduklarını söylüyor. Bu dava Türkiye’de laik güçlerle İslami tandanslı hükümet arasındaki büyük savaşı da gözler önüne serdi. İddianameleri inceleyen Türkiye uzmanı Gareth Jenkins’e göre suçlamaların bazıları fantastik ve absürd. İddianamede telefon dinleme kayıtlarına çok sık bir şekilde yer veriliyor. İşte bu nedenle entelektüeller ve gazeteciler akşam yemeklerinde buluştuklarında ilk yaptıkları için telefonlarını kapatmak olduğunu söylüyor.”