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Dünya

Entelektüel hırsız çaldığı son kitapla yakalandı

Japonya’nın Ube kentinde 7 sene boyunca bölgedeki çeşitli kütüphanelerden 1000’in üzerinde kitap çalan Mitsuka Suizu yakalandı

07 Eylül 2012 19:18

Japonya’nın çeşitli bölgelerinde halk kütüphanelerinden 1170 kitap çalan hırsız yakalandı. “Entelektüel hırsız”ın evinden 25 bin dolar değerinde ansiklopedi ve kitap çıktı.

Japonya’nın Ube kentinde 7 sene boyunca bölgedeki çeşitli kütüphanelerden 1000’in üzerinde kitap çalan Mitsuka Suizu yakalandı.

Çaldığı kitapları evinde toplayan 61 yaşındaki adamın yılların birikimiyle yarattığı “kitap hazinesi”nin 25 bin dolar (45 bin TL) değerinde olduğu bildirildi.

Amerikan ABC televizyonuna konuşan polis şefi Yosuke Miyoshi, Suizu’nun Nagato halk kütüphanesinden kitap çalarken yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Miyoshi sözlerine şöyle devam etti: “Kitaplara aşık. Onları sadece okumuyor, hepsinin yakınında olmasını istiyor.”

Miyoshi, Suizu’nun kitapları çaldığı 7 sene boyunca bir işe sahip olduğunu ve çaldığı kitapların ansiklopediler, tarih ve biyoloji kitapları olduğunu açıkladı.

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