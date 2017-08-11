'Entel Köy'de şikâyet edilen ev 'temiz' çıktı

Aydın’da ‘Entel Köy’ diye bilinen eski Rum köyü Doğanbey, sit alanıyken 2015 yılında imara açıldı. 15 köylü, 2 ay önce köydeki bir konutu “İmara aykırı” diye şikâyet etti. Şikayet edilen evin yapımı inceleme yapılması için durduruldu. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz, " Söz konusu ev inşaatı kaçak yapı değil" dedi. Kurulu, inşaatı şikâyet eden mülk sahibi köylülerin de evlerini ölçtü. Anıtlar Kurulu’nun bu köylülere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Aydın’ın Söke İlçesi’nde “Entel Köy” olarak da anılan, “Balalayka”, “Entel Köy Efe Köye Karşı”, “Pinokyo” gibi filmlerin birçok sahnesine ev sahipliği yapan eski Rum köyü Doğanbey, 1994’te kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı, 2 yıl önce köy statüsünden mahalle statüsüne geçince bölge imara açıldı.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Tapusu olan evlere restorasyon izni veren bu karar aynı zamanda, imara açılan Doğanbey’de tarihi dokuya uygun olmadığı öne sürülen yapıları da gündeme getirdi. Köyün 15 sakini, 2 ay önce köydeki bir konut inşaatının durdurulması için Söke Belediyesi ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Köylülerin trene benzettiği inşaatın yapımı durduruldu.Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, inşaatı şikâyet eden mülk sahibi köylülerin de evlerini ölçtü. Anıtlar Kurulu’nun bu köylülere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

O inşaat yıkılmayacak

Doğanbey Köyü’nün muhtarı köyde imar planına uygun yapı olmadığını iddia ederken, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz da yaptığı açıklamada aksini söyleyerek, “O ev (şikâyet edilen inşaat) değil, yoldan geçen, yan parsele tecavüz eden yapılar yıkılacak. Söz konusu ev inşaatı kaçak yapı değil, Söke Belediyesi, Anıtlar Kurulu defaatle incelenmiş" dedi.

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