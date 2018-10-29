"Enseyi karartmayacağız; bu da geçer yahu"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı köşesine taşıyarak, "Enseyi karartmayacağız. Üzülmeyin. Bu da geçer yahu" diye yazdı.

Fatih Altaylı, Türkiye'nin çok daha zorlu günlerden geçtiğini, sıkıntılı dönemleri atlattığını hatırlatarak, "Bugün o günlerden daha güçlüyüz. Üretmeyi bilen bir milletimiz, her şeye rağmen sağlığını koruyabilen bir ekonomik ilişkiler ağımız ve toplumsal bir birikimimiz, kendileri farkında olmasa da evrensel düzeyde bir elitimiz var. Korkmayın. Üzülmeyin. Bu da geçer yahu. Neler geçmedi ki!" diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın "Enseyi karartmayacağız" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz