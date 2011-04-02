Ensestin cezası 12 yıla çıkıyor

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





Çocuklara yönelik cinsel suçlarda cezaları artıran yasa teklifini görüşen Adalet Alt komisyonu, tecavüzcüye hadım uygulanmasını öngören düzenlemeden 'caydırıcı' olacağı gerekçesiyle geri adım atmadı. Testosteron etkisini önemli ölçüde azaltacak olan hadım işlemi ilaçla yapılacak. Hakim kararıyla uygulanacak.

ŞARTLI SALIVERME

Alt komisyon raporuna göre, çocuklara tecavüz ettiği için hapis cezasına çarptırılanlara hakim kararı ile cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı ilaç verilecek.

ENSESTE 12 YILA KADAR

Mevcut cezaları daha artıran alt komisyon, enseste ( aile içi cinsel ilişki) cezada çıtayı yükseltti.Buna göre ‘Suçun aralarında evlenme yasağı bulunan çocuğa karşı işlenmesi halinde (ensest) şikayet aranmaksızın fail hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Teklifte bu cezanın 3 yıl ile 10 yıl arasında olması isteniyordu.

TEHDİTLE EVLİLİK

Bir kimseyi cebir veya tehditle evliliğe zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bunun sonucunda evlenme gerçekleşmiş ise ceza bir kat arttırılacak. Bu nedenle kişi intihara teşebbüs etmiş ve sonuçta yaralanmış veya sağlığı bozulmuş ise verilecek ceza üç yıldan, intihar etmiş ise 7 yıldan az olamayacak.

Suçun 12 yaşını doldurmamış çocuğa karşı, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların birada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle; vasi, eğitici, öğretici veya bakıcı tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında' arttırılacak. Ancak mağdur bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirmek zorunda kalmış ise ceza bir kat arttırılacak.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giyenler ‘çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan ve çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanacak.