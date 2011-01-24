-ENSESİNDEN VURULDU, HASTANEYE YÜRÜYEREK GELDİ ÖDEMİŞ (A.A) - 24.01.2011 - İzmir''de tartıştığı kişiler tarafından ensesinden vurulan ve hastane yakınına bırakılan kişi, yürüyerek geldiği hastanede tedavi edildi. Alınan bilgiye göre, Zeytinlik beldesindeki bir kahvehaneye gelen 4 kişi, çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve o sırada kahvede vakit geçiren Gökhan Tüysüzoğlu'yu (25), ''gezmeye gidiyoruz'' diyerek dışarı çıkardı. Tüysüzoğlu'nu tenha bir yere götüren 4 kişi, burada kendisinden bakımını yaptığı 15 adet koyunu kendilerine vermesini istedi. İsteklerine karşı çıkan çobanı darbeden şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışması üzerine arkasından tabancayla ateş açtığı ileri sürüldü. Ensesine isabet eden kurşunla yaralanan Tüysüzoğlu, yine bu kişilerce yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi yakınlarına bırakıldı. Yaralı halde hastaneye kadar yürüyerek giden Tüysüzoğlu, hastane girişinde sendeleyerek düşmek üzereyken hastane polisi tarafından acil müdahale odasına götürülerek tedavi altına alındı. Tabancayla vurularak yaralandığı anlaşılan Tüysüzoğlu, ameliyata alınarak ensesindeki kurşun çıkarıldı. Bu arada Tüysüzoğlu'nun verdiği ifade doğrultusunda kimlikleri tespit edilen O.O. (40), M.Ü (30), E.A. (25) ve F.Y.(38) Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.