Dokunulmazlık tartışmasında AKP'den bir itiraz daha

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, “Sadece bir siyasi partiye mensup milletvekillerinin dokunulmazlıklarının Türkiye gündeminde tartışılıyor olması güzel bir şey değil” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın parti içinde dokunulmazlık fezlekelerine karşı çıkan vekilleri dinlemek için yarınki Meclis grup toplantısını iptal edip AKP Genel Merkezi’ne almasının yankıları sürüyor.

Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre; Hakkâri’de yollarını kesen PKK’lılarla kucaklaşan 10 vekil hakkında “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan TCK ve TMK uyarınca soruşturma açılması için izin verilmesi talebini içeren dokunulmazlık dosyasının, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edilmesinin ardından gözler, siyasi partilere ve özellikle de AKP’ye çevrildi.

MHP, söz konusu vekiller için “Dokunulmazlıkları kaldırılsın” derken, CHP ise buna karşı çıkıyor.



1994 hâlâ zihinlerdeyken...



AKP’deki genel eğilim ise şimdilik, söz konusu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, ancak milletvekilliklerinin düşmemesi yönünde.

Ayrıca, birçoğu Doğu ve Güneydoğu illerinden olmak üzere 60 vekil, “1994’teki DEP örneğinin yarattığı tahribat ortadayken BDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması hata olur” görüşünde.

Bu vekillerden biri de, Ziver Özdemir. Taraf’a konuşan Özdemir, “1994 yılındaki, vatandaşın beyninde ve zihninde bıraktığı o kötü izlenim, o kötü kareler hâlâ zihinlerde. Dokunulmazlık konuşulduğunda bölgedeki vatandaşın aklına ilk o görüntüler geliyor. Umarım böyle bir kareyle Türkiye bir daha karşılaşmaz. BDP’li vekillerin davranışları kabul edilebilir değil ama yine de bir siyasi partinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hoş değil. Genel olarak dokunulmazlık konusunda elbetteki gelecekse bütün siyasi partilerin dosyası, fezlekesi olan bütün milletvekillerinin gelmeli” dedi.