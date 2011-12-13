Ensarioğlu: O MGK'da 1200 kişilik liste vardı



T24 - DYP hükümeti döneminin bakanlarından Salim Ensarioğlu, 27 Ağustos 1992 günü Diyarbakır'da olağanüstü toplanan MGK'da 1200 kişilik Kürt işadamı listesinin tartışıldığını iddia etti. Ensarioğlu, "Toplantıda Erdal İnönü, Turgut Özal, Süleyman Demirel vardı. Demirel hâlâ yaşıyor. Listeyi en iyi o bilir" dedi.







Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre; Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) sunulduğu söylenen ‘Kürt işadamı listesi’ ile ilgili yeni bir iddia da DYP’li eski Bakan Salim Ensarioğlu’ndan geldi. Ensarioğlu, Diyarbakır’da hem bakanlar kurulunun hem de MGK’nın olağanüstü toplandığı 27 Ağustos 1992 tarihine işaret ederek, “O gün Diyarbakır’da yapılan MGK toplantısında 1200 kişilik Kürt işadamı listesinden bahsediliyor. O zamanlar bu konu sağda solda çok konuşuldu. Özal ve İnönü öldüğüne göre bunu en iyi Sayın Süleyman Demirel bilir” dedi.



PKK’nın büyük eylemlerine sahne olan 1992’de Güneydoğu’da iç savaş görüntüleri hâkimdi. Tarihin en kanlı Nevruz’undan sonra 18 Ağustos’ta PKK Şırnak’ı basmış ve ortalık kan gölüne dönmüştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Turgut Özal inisiyatif kullanarak bakanlar kurulu ve MGK’yı Diyarbakır’da topladı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, komutanlar ve bakanlar toplantı sonrası geceyi de Diyarbakır’da geçirdi.



O tarihte Diyarbakır Milletvekili olan Salim Ensarioğlu, şehirlerinde ilk kez toplanan MGK’ya şu günlerde faili meçhul cinayetler soruşturması nedeniyle gündemde olan ‘Kürt işadamı listesi’nin sunulmuş olabileceğini ifade etti. Toplantı sonrası şehirde daha sonra Ankara’da liste konusunun sıkça konuşulduğunu ifade eden Ensarioğlu, “Kısa bir süre sonra Sayın Demirel’in yeğeni İbrahim Tatlıses’e “sen de listedesin’ dediği ortaya çıkmıştı. Turgut Özal ve Erdal İnönü rahmetli oldular. MGK’ya böyle bir liste sunulup sunulmadığını en iyi bilecek kişi Sayın Süleyman Demirel’dir” dedi. Ensarioğlu’nun sözünü ettiği 1992 yılı MGK’ya Başbakan Demirel ile birlikte Yardımcısı Erdal İnönü, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz katılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda ise Orgeneral Doğan Güreş oturuyordu.





1992 en kanlı yıldı



Faili meçhullerin ve iç çatışmanın zirveye çıktığı 1992 yılı aynı zamanda Kürt sorununa çözüm arayışlarına da sahne olmuştu. Cumhurbaşkanı Özal, bu konu için Sözcüsü Kaya Toperi ve Yaveri Kurmay Albay Arslan Güner’e 10 sayfalık ‘Kürt Raporu’ hazırlattı. Raporda, ”Karşılaştığımız sorunun basit bir terör olgusunun çok ötesinde olduğu aşikârdır” deniyordu. Özal, siyasi trafiği de hızlandırmıştı. 1992’nin mart ayında Çankaya Köşkü’nde DEP milletvekilleri Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Orhan Doğan’la görüştü. Sakık, Özal’ın bu görüşmede “Genel af çıkarıp sorunu kökünden çözeceğim” dediğini aktardı. Özal’ın raporu, Mart MGK’sında görüşülmüştü ancak MGK’dan bir hafta sonra yaşanan kanlı Nevruz’da 100’e yakın insanın ölmesi siyaset yerine şiddeti yeniden öne çıkardı.



Özal’ın talimatıyla ANAP Milletvekili Adnan Kahveci de bir “Kürt Raporu” hazırladı ve aralarında Kürtçe yayının da bulunduğu bir dizi demokratik açılım öngören rapor mayıs MGK’ya sunuldu. Kahveci’nin raporunda, “Askeri yöntemle hiçbir ülke çözüme ulaşamamıştır. Bugün Kürt sorunu siyasal bir kriz halini almıştır. Cesur siyasal adımlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle Kürt realitesi, Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek, Kürtler’in siyasal hakları verilmelidir” deniliyordu.



Uçak kazasında hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a yazdığı Kürt Sorunu’nun çözümüne ilişkin son mektup da yine Ağustos 1992’de Diyarbakır’da toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda ele alınmıştı.





Eski MİT’çi Ataç ifade verdi



Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel ‘faili meçhul cinayetler’ soruşturması kapsamında dün de eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç’ın ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesini aldı. İfadenin ardından Ataç şu açıklamayı yaptı: “Ben rahatım. Bana sormayacaklar mı? Ben Eymür’ün yardımcısı olarak görev yapmışım. Haklı... Adaleti aydınlatmamız lazım.”





Menteşe: Liste MGK’da olabilir



Tansu Çiller’in Başbakan olduğu dönemde İçişleri Bakanı olan Nahit Menteş’e, geçen hafta Akşam’a verdiği röportajda ‘Kürt işadamları listesinin’ olduğunu söyledi. Menteşe, “Liste, istihbarat birimlerinden bize gelmişti. Bu listeyi MGK’ya sunmuş olabilirim. Dönemin özel kalem müdürü gizlilik olduğu için belgeyi imha ettiklerini söyledi. Bu listenin bir örneği belki MGK’da olabilir.”



27 Ağustos 1992

1992 yılında PKK’nın eylemlerinin artması üzerine Bakanlar Kurulu ve MGK, 27 Ağustos’ta Diyarbakır’da toplandı.



5 Eylül

Bingöl-Genç karayolunda araçlardan indirilen 7 kişi katledildi.



15 Eylül 1992

Batman’ın Kozluk ilçesinde bir minibüsün bombalanması sonucu 10 kişi öldü.



20 Eylül 1992

Yazar Musa Anter Diyarbakır’da suikaste uğradı.



1 Ekim 1992

Bitlis’in Cevizdalı köyünde 30 kişi öldürüldü.



11 Ocak 1993

İstanbul Polisi, LuckyS adlı Panama bandıralı gemide 15 ton uyuşturucu ele geçirdi.



24 Ocak 1993

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara’daki evinin önünde arabasına konan bomba ile öldürüldü.



28 Ocak 1993

İşadamı Jak Kamhi’ye suikast düzenlendi. Kamhi, yara almadan kurtuldu.



2 Temmuz 1993

Sivas’ta çıkan olaylarda Madımak Oteli ateşe verildi, 35 aydın can verdi.



4 Eylül 1993

DEP Milletvekili Mehmet Sincar ile DEP Batman İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Özdemir öldürüldü.



3 Kasım 1993

Çiller, şu açıklamayı yaptı: “Elimizde PKK’ya yardım eden 60 Kürt işadamının listesi var.”







