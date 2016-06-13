Ensar Vakfı'nın yaz kampı afişlerine çarpılı tepki

Karaman’da çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüz olayıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Manisa’da yaz okulu açma girişimi tepkiyle karşılandı. Vakfın Manisa'da yaz okulu duyurusu için kentin değişik yerlerine astığı panolara, bazı kişiler siyah çarpı işareti attı.



Vakıf tarafından kentin değişik yerlerine asılan panolarda ‘Hoş seda bulabilmek için yaz okulu’ ifadeleri yer aldı.



Yaz okulunun ilkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik olduğu belirtildi. Asılan panolarda kursta çocuklara ‘Kuran-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi, sportif faaliyetler’ gibi eğitimler verileceği de yer aldı.

Vakfın Manisa sokaklarına astığı panolar, bu gece bazı vatandaşlar tarafından siyah çarpı işaretiyle boyandı. Birçok vatandaş, Ensar Vakfı’nın açacağı yaz okuluna karşı olduğunu belirtti.

"Çocuklarınızı Ensar Vakfı'na teslim etmeyin"

Konuyu TBMM gündemine taşıyacaklarını belirten CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ensar Vakfı’na Manisa’da yaz okulu açtırmayacaklarını söyledi.



Ailelere de çağrı yapan CHP’li Özel, yaz okuluna çocuklarını göndermemelerini istedi.