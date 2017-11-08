Ensar Vakfı'nın imam hatiplere dağıttığı kitaptan: Can dâhil fedakârlık yapacak tabana ihtiyaç var

Ensar Vakfı, Ankara’da bulunan imam hatip liselerinde dağıttığı “İmam Hatiplilik Şuuru” kitabıyla öğrencilere İslamlaşma hareketi için örgütlenme çağrısı yaptı. “Şu yılların kıymetini bilmeliyiz” denilerek imam hatiplilerin kendilerine sunulan imkanlara dikkat çekilen kitapta, “İslam Devleti mücadelesi için” “can dahil” fedakarlık yapacak bir tabana ihtiyaç duyulduğu ifadeleri yer alıyor.

Evrensel'de Birkan Bulut imzasıyla yayımlanan habere göre, Karaman’daki yurtlarda 10 çocuğa yönelik cinsel istismarla gündeme gelen Vakıf, imam hatip okullarında da siyasi faaliyet yürütüyor. Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayan Vakfın Ankara’daki imam hatip okullarında dağıttığı kitap, Ensar Vakfına ait Ensar Neşriyat tarafından basılan ve Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın yazdığı “İmam Hatiplilik Şuuru” kitabı.

"İmam hatipe layık olmayanlar haindir"

Öğrencilere İslam davası için Ensar Vakfının neler yapacağı, imam hatip liselerinin nasıl kullanılması gerektiği açıklanan kitapta, “İmam hatip mektebine layık formasyon almamış öğretmenler var. Gitsin portakal limon satsın. Orada naehil (ehil olmayan) olan bir kimsenin işi yoktur. Eğer imam hatip mektebine layık olmadığı halde orada öğretmenlik yapıyorsa haindir. Ama yapıyor” deniliyor.

"Cumhuriyeti kuranların programında Ensar yoktur"

Kitapta Ensar Vakfının ne yapmak istediği de şöyle anlatılıyor: “Ensar Vakfı ne yapmak istiyor? O ilk Osmanlı aşireti gibi halka halka büyüyerek, gelişerek, derelerden göller, onlardan da barajlar deryalar oluşturarak neyi sulamak istiyor? Bizi biz yapan değerlerimiz var. Halkımızın büyük ekseriyeti yani okumamış olanlar o değerlerin farkındalar. Onlar o değerlerin taşıyıcısı oldukları içindir ki biz varız. Ankara’da Ensar toplantısında yaptığım bir konuşmada şöyle demiştim: Cumhuriyeti kuranların programında Ensar nesli yoktur. Ensar nesli yani bizi biz yapan değerleri ihya edecek, onunla bugün yeniden var olacak ve o kimlikle dünyanın karşısına çıkıp ben yirminci asrın Müslümanıyım, bu çağa damgasını vuracak nesilim, toplumum, kültürüm, medeniyetim...”

Karaman, kitabında bilimi de yok sayarak “İlimler ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın aklı ne kadar gelişirse gelişsin, insanlar teknolojiyi hangi boyuta götürürse götürsünler insanların Allah’tan müstağni olamayacaklarını söylüyoruz” diyor.

Ensar'ın amacı Türkiye'yi islam devleti yapmakmış!

Karaman, Türkiye’nin bir İslam devleti taslağı olduğunu söylediği kitabında şöyle diyor: “Her zaman söylüyorum; evvela İslam Devleti’ni nefsinizde ve şahsınızda ilan edememişseniz bu fertlerden bir güç, bir taban oluşturamamışsanız o ülkede İslam olmaz, o devlet de -siyasi anlamda- İslam Devleti olmaz, İslam Devleti’nin taslağı olur, aldatmacası olur. İmam Hatip liseleriyle biz Ensar olarak, Allah bundan sonra ne kadar fırsat verirse inşallah yaşadığımız müddetçe verir, inşallah Türkiye’yi hedeflediğimiz noktaya getirinceye kadar verir, ondan daha kısa fırsat verirse o verdiği fırsat için de biz Ensar topluluğu olarak bu okullara sahip çıkarsak, yaşatabildiğimiz kadar yaşatır, iyileştirebildiğimiz gibi iyileştirir, mesela on yıl daha sayılarını da arttırarak buraya talebe alır buradan çıkarırsak, bir milyon insan daha imam hatipe girmiş çıkmış olur.”

Keyfiyete yönelmeliyiz"

“Biz elimizdeki altın fırsatları değerlendiremiyoruz” diyen Karaman, bu fırsatların devam etmeyeceğini söylüyor. Karaman kuracakları teşkilatı ve örgütlenme tabanını da şöyşe açıklıyor: “Şu yılların kıymetini bilmeliyiz. Elimizde bu kadar okul var, bunları ıslah etmeliyiz. Sadece kapanmasını önlemek yetmez, sayılarını yükseltmek yetmez, keyfiyete yönelmeliyiz. Ayrıca mezunları teşkilatlandırmalıyız ve güçlü bir tabanımızın olması için tabana gidip, Müslüman insanlara gidip bir takım denenmiş usulleri, metotları kullanarak onlarla bütünleşmeliyiz ve İslamlaşma hareketini artık planlı programlı başlatmalıyız.”

"Yeni Şafak gazetesi okuyun, okutun"

İHL öğrencilerine Yeni Şafak gazetesinin faaliyetlerinde kullanmaları gerektiğini anlatan Karaman, “Bu Yeni Şafak Gazetesi’ni okuyun arkadaşlar. Bu Yeni Şafak Gazetesi Ensar’ın gazetesidir. Haberiniz olsun yani. Bu gazeteyi okuyup okutmak durumundayız” ifadeleri ile “İslam’ın ve İslamcı yaklaşımın gazetesidir” dediği Yeni Şafak’ın okunmasını istiyor.