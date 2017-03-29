Ensar Vakfı’ndan anayasa paneli

Karaman'daki erkek çocuklara tecavüz skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'nın Malatya şubesi ile Sivil Dayanışma Platformu Başkanlığı tarafından ortaklaşa tertiplenen ‘Anayasa Sistem Değişikliği Bilgilendirme Paneli’ düzenlendi. Bir otelde düzenlenen panele konuşmacı olarak Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan katıldı.

Ayhan Oğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelin ana teması olarak ‘Türkiye’ye neden yeni bir yönetim sistemi lazım’ işlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Ayhan Oğan, “Önemli bir yol ayrımına gidiyor Türkiye. Hem bağımsızlık, hem de milli egemenlik sistemini kurma aşamasında. İçeride ve dışarıda kopartılan kıyamete baktığınız zaman bu milletin düşmanları, hasımları ne kadar hain varsa söz birliği etmişcesine milletin kararını etkilemeye yönelik girişimlerde bulunuyorlar” dedi.

Daha sonra söz alan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay ise “Ben burada kendimi ev sahibi gibi görüyorum. Malatya milli mesele olarak telaki ettiği her meselede inisiyatif alan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu mesele ne Ak Parti’nin meselesi, ne MHP’nin ne de CHP’nin meselesidir. Bir defa bunu açıkça ifade etmemiz lazım. Bu mesele milli bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir hükümet sistemi tercih ettiğiyle alakalı önemli bir mesele olduğu için herkesin söyleyecek sözü, yapacak işi vardır. Hadiseyi doğru tespit etmek adına soruyu doğru sormak lazım. Hayır tarafını oluşturan arkadaşlarımızın sorduğu bir soru var, bu sistem değişikliğine ihtiyaç mı var. parlamenter sistemin eksik noktalarına bakıldığında aslında bu sorunun cevabı da ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Panelde son olarak STK temsilcileri söz alarak, 16 Nisan referandumu ve oylanacak cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sorular yöneltti.