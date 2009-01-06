Ensar Vakfı'na ABD'den yardım yok

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Meclis’e gönderdiği yurtdışından Türkiye’deki vakıflara yapılan yardım listesinde veri hatası yaptığını açıklayarak, yeni bir liste yayımladı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2008 tarihinden bugüne kadar yurt dışından Türkiye’deki vakıflara yapılan yardım listesinde hata yaptıklarını açıklayarak, TBMM’ye gönderilen listede ABD Büyükelçiliği’nden Ensar Vakfı’na gönderildiği gözüken, 129 bin 400 Dolar’ın gerçekte “Genç Başarı Eğitim Vakfı”na gönderildiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın vakıflara yapılan yardımlara ilişkin verdiği yanıtta, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün veri hatası yaptığı ortaya çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, TBMM Başkanlığı’na gönderdiği 3 Aralık 2008 tarihli verilerde Ensar Vakfı’na ABD Büyükelçiliği’nden 129 bin 400 dolar gönderildiği bilgisine yer verdi. Söz konusu belgede Ensar Vakfı’na gönderilen yardımlar şöyle sıralandı:

“DPT AB Eğtim Programları Merkezi (17 bin 965 Euro), Calidis Petro Thomas (400 Euro), Neil Adato (290 ABD Doları), Group Essec (2 bin 954 Euro), Fransa (22 bin 400 Euro), ABD Büyükelçiliği (129 bin 400 ABD Doları), Ulusal Ajans (9 bin Euro), Kanada Büyükelçiliği (1233 YTL)”



Ensar Vakfı: Biz almadık



Söz konusu verilerin dün Milliyet gazetesinde yayımlanmasının ardından Ensar Vakfı, “Biz böyle bir yardım almadık” açıklamasını yaptı. Vakıf, DPT AB Eğitim ve Gençlik Programlar Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından iki projeleri için “9 bin 615 Euro ve 17 bin 965 Euro”luk destek aldıklarını belirtirken, “Ensar Vakfı’nın aldığı iddia edilen yardımlardan sadece bu iki proje ile ilgili bilgiler doğrudur. Özellikle ABD ve Batı ülkelerinden herhangi bir yardım, bağış veya çalışma karşılığı özel ve resmi hiçbir para alınmamıştır” denildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise dün akşam yazılı bir açıklama yaparak hatanın kendilerinden kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada, “Listede yardım alan vakıfların isimleri karşılığına gelen miktarları gösteren şablonun formatında kayma olmuştur. Sehven yapılan bu hata nedeniyle, bazı vakıflara ait bilgiler doğru şekilde yer almamıştır” denildi.



Yeni isimler



Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kamuoyuna açıkladığı ikinci listede ise ismi ilk listede yer almayan “Fiziksel Engelliler Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı”na yer verildi.

İlk listede Ensar Vakfı’na yapıldığı belirtilen yardımların son listede Genç Başarı Eğitim Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı ve Fiziksel Engelliler Vakfı’na yapıldığı ifade edildi.