Ensar Vakfı’na bağlı Değerler Eğitimi Merkezi'nin araştırması: "Tekrar tercih şansım olsa imam hatip lisesine gelmezdim" diyenlerin oranı yüzde 27

Ensar Vakfı’na bağlı Değerler Eğitimi Merkezi’nce paylaşılan bir araştırmaya göre, imam hatip liselilerin yüzde 27'8'i "Bugün yeniden imam hatip'e gelmezdim" diyor. Yüzde 27.6'sı imam hatip lisesinden okumaktan memnun olmadığını veya kararsızlık yaşadığını belirtirken; ailesinin isteğiyle imam hatip seçenlerin oranı yüzde 36.3, puanı başka liselere yetmediği için imam hatipe gidenlerin oranı yüzde 6.7

Ensar Vakfı’na bağlı Değerler Eğitimi Merkezi’nce paylaşılan araştırmada, öğrencilerin İHL’leri tercih etme nedenleri, İHL’lerden beklentileri ve memnuniyet düzeyleri ile ilgili bulgulara yer verildi.

Araştırma kapsamında iki farklı grup ile görüşüldü. Buna göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Tokat Anadolu İHL’ye kayıtlı 254 öğrenci ve Türkiye’deki imam hatip lisesi mezunları arasından seçilen 158 kişi, araştırma çerçevesinde sorulan sorulara yanıt verdi.

Ailesinin isteğiyle seçenler yüzde 36

Araştırmaya katılan ve “İHL’de okumayı kendim seçtim” diyenlerin oranı yüzde 40.3 olurken, öğrencilerin yüzde 36.3'ü ailesi istediği için İHL’ye kayıt olduğunu söyledi.

Puanı yetmediği için tercih edenler yüzde 6.7

Puanı planladığı okula yetmediği için imam hatip lisesine yerleştiğini anlatan öğrencilerin oranı yüzde 6.7 oldu. Araştırmaya katılan ve “İmam hatip lisesinde öğrenim görüp din görevlisi ya da ilahiyatçı olmak istiyorum” diyenlerin oranı yüzde 40.6 oldu.

İmam hatipte okumaktan memnun olmayan ve kararsızların oranı yüzde 27.6

Araştırmada, öğrencilerin okullarından memnuniyetlerinin belirlenmesi için de bir anket uygulandı. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 27.6'sının imam hatip lisesinde okumaktan ya memnun olmadığı ya da bu konuda kararsızlık yaşadığı ifade edildi.

Tekrar tercih şansım olsa imam hatip lisesine gelmezdim" diyenlerin oranı yüzde 27.8

Tekrar tercih şansları olsa imam hatip liselerini seçip seçmeyecekleri sorulan öğrencilerin yüzde 27.8'i “Bugün yeniden imam hatip lisesine gelmezdim” seçeneğini tercih etti.

Not: BirGün'den alınan haberdeki ilk oranlar Ensar Vakfı'nın yayınladığı düzeltme üzerine değiştirildi. Ensar Vakfı'nın açıklaması şu şekilde: