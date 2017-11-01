Ensar Vakfı çocuklara 'değerler' eğitimi verecek!

Yurtlarında çocuk istismarı ile anılan Ensar Vakfı’na sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklendi. Vakıf, Kalkınma Bakanlığı’nın SODES projesi kapsamında Niğde’deki okullarda “Kuşaktan Kuşağa Değerler Eğitimi” verecek.

BirGün'de yer alan haber aynen şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı’yla (MEB)imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla okullarda etkinliğini artıran Ensar Vakfı’na bir destek de Kalkınma Bakanlığı’ndan geldi. Kalkınma Bakanlığı, 2008 yılında, “Dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak” amacıyla oluşturduğu Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Ensar’a tam yetki verdi. Bakanlık ile Ensar arasında imzalanan protokolle vakfın Niğde’deki tüm imam hatip okullarında “Kuşaktan Kuşağa Değerler Eğitimi” vereceği öğrenildi.

Öğrenciler Ensar’a teslim



Karaman’da 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Muharrem Büyüktürk’ün kurs verdiği evlerden ikisinin sahibi olduğu ortaya çıkan Ensar Vakfı’nın kamu kurumlarıyla ortaklığına bir yenisi daha eklendi. Kalkınma Bakanlığı’nın Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerindeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla hayata geçirdiği SODES projelerine, “Kuşaktan Kuşağa Değerler Eğitimi” eklendi. Kalkınma Bakanlığı’nın maddi destek sağlayacağı eğitimin Niğde’deki tüm imam hatip okullarına yönelik uygulanacağı belirtildi. Ensar Vakfı’nın vereceği eğitimle bölgedeki çocukların yanı sıra gençlerin ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerinin hedeflendiği öne sürüldü.

Devlet desteği hız kesmiyor

Ekonomi Bakanlığı, Niğde Valiliği ve Ensar Vakfı ortaklığı ile uygulamaya geçirilen işbirliği, adı Karaman, Çorum ve Rize’de çocuk istismarına karışan vakfa devlet desteğinin hız kesmeden sürdüğünü gözler önüne serdi. MEB’i arkasına alarak milyonlarca öğrenciye üniversite giriş kursundan, din adamlığı kursuna kadar çeşitli eğitimler veren Ensar’ın, şimdi de Niğde’deki öğrencilere “değerler eğitimi” vermesinin önü açıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, “Eşimden sonra en çok Ensar Vakfı Başkanı’nı görüyorum” sözleriyle yakınlığını ifade ettiği vakfın, SODES ile sağlanan kaynakla sürdüreceği eğitimin detayları paylaşılmadı.