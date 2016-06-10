Ensar tweetlerine dava açan Turkcell'in avukatının CHP'nin de avukatı olduğu ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kovuldu

Karaman’daki çocuk tecavüzleri davasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na sponsor olduğu için eleştirilerin hedefi haline gelen Turkcell’in, Twitter ya da Facebook’da Ensar Vakfı - Turkcell bağlantısını eleştiren mesajlar paylaşanlara teker teker dava açıp paylaşımları sildiren avukat Mehmet Ali Köksal’ın CHP’nin de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine CHP, Köksal’la ilişiğini kesti.

Turkcell adına sosyal medya kullanıcılarına 10’ar bin TL’yi bulan tazminat istemiyle davalar açan avukat Köksal’ın, bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ilişiğinin kesildiği öğrenildi. Köksal bundan sonra CHP’yi temsil etmeyecek.