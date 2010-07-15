-ENRIQUE IGLESIAS ÇIPLAK SU KAYAĞI YAPACAK MADRİD (A.A) - 15.07.2010 - İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nı İspanya'nın kazanması durumunda çıplak su kayağı yapacağına dair verdiği sözü tutacağını açıkladı. Iglesias, "Access Hollywood" internet sitesinde sözünü tutup tutmayacağına ilişkin soruya "Bahis bahistir" yanıtını verdi, ancak ne zaman çıplak halde su kayağı yapacağını belirtmedi. Şarkıcı, İspanya-İsviçre maçı sırasında İspanya'nın kupayı kazanması durumunda Miami'de çıplak halde su kayağı yapacağını söylemişti.