Enner Valencia'nın asisti Ekvador'a turu getirdi

Copa America'da Ekvador grubun son maçında Brezilya ile 1-1 berabere kaldı ve adını ikinci tura yazdırdı. Ekvador'un golünde asist Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi.

Copa America 2021'de Ekvador, B Grubu son maçında Brezilya ile karşılaştı.

Grupta ilk üç maçını kazanan Brezilya, Ekvador karşısında da öne geçti. 37. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçen Brezilya ilk yarıyı önde bitirdi.

53. dakikada Ekvador beraberliği yakaladı. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın asistinde topu filelere gönderen Angel Mena 1-1'lik eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 10 yapan Brezilya lider olarak gruptan çıktı. Ekvador ise aldığı bir puanla üç puana ulaştı ve beş takımlı grubu dördüncü bitirerek üst tura adını yazdırdı.

Aynı grupta Brezilya ve Ekvador'un yanı sıra Peru ile Kolombiya da üst tur bileti alırken yalnızca iki puanlı Venezuela sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

Copa America B Grubu maçında Venezuela ile Peru karşı karşıya geldi. Tek gol çıkan mücadeleyi Peru 1-0 kazandı.

Peru'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Andre Carrillo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Peru 7 puana ulaştı. Venezuela ise 2 puanda kaldı.