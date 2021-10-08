Enner Valencia, Ekvador tarihinin en golcü futbolcusu oldu

Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un Bolivya ile yaptığı maçta attığı gollerle ülke tarihine geçti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bolivya'yı konuk eden Ekvador rakibini 19 dakikada bulduğu 3 golle devirirken geceye Enner Valencia damga vurdu. Takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu galibiyette önemli rol oynarken ülke tarihine de geçti.

Ekvador formasıyla 33 gole ulaşan Valencia, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline aldı. Enner Valencia'nın geride bıraktığı eski futbolcu Agustín Delgado'nun 31 golü bulunuyordu.

Bugüne kadar Ekvador formasını 65 kez giyen Valencia attığı 33 golle 0.51'lik maç başı gol ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe ile sezona hızlı bir giriş yapan Enner Valencia şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.