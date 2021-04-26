Enner Valencia'dan dört maçta dört gol

Kasımpaşa karşısında iki gol birden atan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan isimler arasındaydı. Son 4 maçta 4 kez ağları sarsan Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını da 9'a yükseltti

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın en önemli yıldızı Enner Valencia'ydı. Valencia, ilk yarıda konuk ekibin ağlarını iki kez havalandırarak, 3 puanda başrolü oynadı. Valencia, 15. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde kafayla perdeyi açan golü attı.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde yıldız forvet, İrfan Can'ın pasında ceza sahası içerisinde Oussama Haddadi tarafından düşürüldü.

Kazandığı penaltıda topun başına geçen Ekvadorlu oyuncu, bir kez daha fileleri salladı ve 29. Süper Lig karşılaşmasında 9. golünü attı.