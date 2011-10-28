-Ennahda yandaşları gece boyunca kutlama yaptı TUNUS (A.A) - 29.10.2011 - A.A ekibi - Tunus'ta 9 ay önce Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin yıkılmasından sonra yapılan tarihi seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından sonra, seçim zaferi teyit edilen Ennahda hareketinin sempatizanları başkent Tunus'ta gece boyunca kutlama yaptı. Seçimleri düzenleyen bağımsız kuruluşun (Isie) Ennahda'nın seçim zaferini ilan etmesinin ardından, parti yandaşları araç konvoylarıyla başkentin merkezindeki ana caddelerde kutlama yaptı.