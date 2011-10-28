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Dünya

Ennahda oyların yüzde 41,47'sini aldı TUNUS (A.A)

28 Ekim 2011 03:42

-Ennahda oyların yüzde 41,47'sini aldı TUNUS (A.A) - 28.10.2011 - Tunus'ta 23 Ekim'de yapılan Ulusal Kurucu Meclis seçimlerini, Ennahda partisi yüzde 41,47 oy oranıyla kazandı. Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin yıkılmasından 9 ay sonra yapılan tarihi seçimleri düzenleyen bağımsız seçim kurulunun (Isie) Başkanı Kemal Cendubi tarafından açıklanan geçici nihai sonuçlara göre, Ennahda hareketi 217 sandalyeli mecliste 90 sandalye kazanırken, ulusal sol eğilimli Cumhuriyet için Kongre (CPR) partisi yüzde 13,82 oy oranıyla 30 sandalye ve sol eğilimli Ettakatol partisi yüzde 9,68 oy oranıyla 21 sandalye elde etti. Seçimlerin sürprizi, Londra'da yaşayan Tunuslu zengin bir iş adamının oluşturduğu listenin dördüncü sırada yer alması oldu. Haşimi Haadmi'nin listesi, altı seçim bölgesinde ''para dağıtarak kazandığı'' gerekçesiyle iptal edilmesine karşın 19 sandalye kazandı. Kampanya danışmanlığını bir Türk siyasetçinin yaptığı Tunus siyasi tarihinin önemli partilerinden İlerici Demokrat Parti (PDP) 17 sandalyeyle sadece 5. sırada yer aldı. Nihai sonucun açıklanmasının ardından Ennahda yandaşları, otomobillerle konvoylar yaparak kutlamalar yapmaya başladı.

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