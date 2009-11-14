Enke'nin son mekanı kızının yanı

Fenerbahçe’de de bir dönem forma giyen ve trenin önüne atlayarak intihar eden Alman Birinci Ligi takımlarından Hannover 96’nın kalecisi Robert Enke için yarın Hannover’deki AWD-Arena Stadı’nda düzenlenecek törenin hazırlıkları sürerken büyük katılımın beklendiği açıklandı.



Hannover kentinin 42 yıl önce ölen Almanya'nın ilk Başbakanı Konrad Adenauer'den sonra ülkede yapılacak en kalabalık cenaze törenine hazırlandığı ifade edildi.



Törene, Alman Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw ile milli takımı oyuncuları, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wullf, Alman milli takımının eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann ile onbinlerce kişinin katılımı bekleniyor.



Hannover 96'ın basın sözcüsü Andreas Kuhnt, tören için 45 bin kişilik stadın yetmeyeceğini, cenaze törenini izlemek isteyenler için stadın önüne büyük ekranlar ve hoparlörler yerleştireceklerini belirtti. Törenden sonra Enke'nin, üç yıl önce 2 yaşındayken hayatını keybeden kızı Lara'nın mezarının yanında toprağa verileceği ifade edildi.



Alman milli takımının da, gelecek yıl Enke'nın anısına bir maç yapmak istediği belirtildi.



DFB basın direktörü Harald Stenger, bu konuda düşüncelerin olduğunu, ancak henüz son kararın verilmediğini kaydetti. Enke'nin ölümü nedeniyle Frankfurt'taki DFB merkezinde bayraklar yarıya indirilmiş durumda.



''Hannover Allgemeine Zeitung'' adlı gazetede yer alan haberde, Hannover kentindeki bir meydana Enke'nin isminin verilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.



Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Enke taraftarları, internet ortamında, Enke'nin isminin AWD-Arena stadının yanındaki bir yere verilmesini isterken, bazı taraftarlar da AWD-Arena isminin değiştirilerek Robert-Enke-Stadı olmasını talep ettiler.