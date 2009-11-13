Enke kızının yanına gömülecek

Trenin önüne atlayarak intihar eden Alman Milli Takımı ve Alman Birinci Ligi takımlarından Hannover 96'nın kalecisi Robert Enke için Pazar günü Hannover'deki AWD-Arena stadında düzenlenecek olan cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor.

Törene, Alman Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw ile milli takımı oyuncuları, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wullf, Alman milli takımının eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann ile onbinlerce kişinin katılacağı belirtilirken, Hannover kentinin 42 yıl önce ölen Almanya'nın ilk Başbakanı Konrad Adenauer'den sonra ülkede yapılacak en kalabalık cenaze törenine hazırlandığı ifade edildi.

Hannover 96'ın basın sözcüsü Andreas Kuhnt, tören için 45 bin kişilik stadın yetmeyeceğini, cenaze törenini izlemek isteyenler için stadın önüne büyük ekranlar ve hoparlörler yerleştireceklerini belirtti. Törenden sonra Enke'nin, üç yıl önce 2 yaşındayken hayatını keybeden kızı Lara'nın mezarının yanında toprağa verileceği ifade edildi.