-Enkazın bulunduğu alan işaretlendi FOÇA (A.A) - 19.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesinde 16 Ocak Pazartesi günü eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçakta bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ''Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'' çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına devam ediliyor. Hava Kuvvetleri'ne bağlı SAR arama kurtarma ekipleri deniz yüzeyine şamandıralar bırakarak enkazın bulunduğu alanı işaretledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kurtarma çalışmalarını yürüten Akın gemisiyle buna destek veren Işın gemisi, işaretlenen alan içerisinde yan yana geldi. Gemilerden deniz dibine indirilen ''row'' adı verilen su altı robotundan alınan görüntülerle enkazın incelendiği ve çıkarma çalışmalarının planlandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede sivil gemilerin güvenlik için belirlenen alana girmelerini engellerken, çalışmalarını tamamlayan Alanya ve Akçay adlı mayın tarama gemileri açıkta demirledi. -Çalışmaların 125 metre derinlikte yürütülmesi- AA muhabirinin görüştüğü profesyonel dalgıç ve dalgıç eğitmeni Nejat Coşkun, denizde 125 metre derinlikte çalışmanın önemli riskler oluşturduğunu söyledi. Coşkun, denizdeki 125 metre derinliğin insan bedeninde fizyolojik değişiklikler yaratmasının söz konusu olduğunu, ufak bir hatanın dahi dalgıçlar açısından hayati risk taşıdığını belirterek şöyle konuştu: ''125 metre derinlikte yapılacak enkaz çıkarma çalışmaları için iki farklı yöntemden biri tercih edilebilir. Bu derinliğe inecek dalgıç üç farklı gazın karışımını kullanmalı ve 7 tüple dalışı yapmalı. Belli seviyelere ulaştığında gazların ayarlamasını yaparak, yavaş yavaş derine gitmeli. Enkaz bölgesinde çalışmayı tamamladıktan sonra su yüzeyine de aynı şekilde 2 saati aşkın bir sürede çıkmalı. Diğer yöntem ise dalgıcın 'Jim Diving Suitte' adı verilen özel yapım bir robot içinde gemiye bağlı düzenekten salınan oksijenle enkaz alanına ulaşması ve bu robotun kolları yardımıyla enkazı su yüzeyine çıkaracak vince bağlaması. Deniz kuvvetlerinde her iki yöntemi de gerçekleştirebilecek dalgıç ve donanım mevcut.''