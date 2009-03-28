‘Enkazı gördük, söyledik, ama giden olmadı’

Korucu Selim Işık’tan şok iddia: Helikopterin düştüğü gün bölgeye gittik. Enkazı gördük. BBP yöneticileri ile Başbakanlık korumalarına gördüklerimizi söyledik. Ancak gidilmedi.





Korucu Selim Işık, dün gece, Uğur Dündar’ın sunduğu Star Ana Haber’e çıkarak, şok iddialarda bulundu.



Helikoper enkazının bulunduğu bölgedeki koruculardan Selim Işık (37), kazadan hemen sonra enkazın bulunduğu yer ile ilgili olarak ihbarda bulunduklarını söyledi. Işık, “Üç gün önce biz o bölgeye gittik, kablo kokusu aldık. Tipi var diye korkup döndük. Söylediğimizde gidilseydi, o muhabir arkadaş kurtarılmış olurdu” dedi.



Işık, şunları söyledi:

“Kaza olduğu gün, saat 15.15 civarı Sisne köyü yakınlarında köylüler büyük bir ses duymuş. Köyden Yaşar Özhan bana iletti. O bölgeye gittik, kayalıkların üzerinde çamlar arasında bir enkaz gördük. Kablo kokusu geliyordu. Sonra kurtuldular diye duyduk. Tipi de olunca korkup döndük. Sonradan bulunmadığını öğrendik.

Bunun üzerine ertesi gün Göksun’da BBP yöneticisi Kemal Yavuz ile Muhsin Bey’e bildirdik gördüğümüzü. Genel Merkez’e de izah ettim. Bu bölge aranmayınca Başbakan geldiğinde korumalara da iletildi. Ama kendisi ile irtibat kuramadık. Orası 2 bin metre yükseklikte bir yer. Bu sabah (dün) 05.00’te tekrar o bölgeye çıktık. 500 metre kadar yaklaştık. Pervane kopmuştu. Çok zor bir yer. Kayanın başı, çamlık. Çok yorulmuştuk, döndük.”



Eşi köyde bekliyor



Helikopter enkazının bulunduğunun kesinleşmesinden sonra BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Onun bulunduğu yerde olmak istiyorum” diyen eşi Gülefer Yazıcıoğlu da cenazelerin getirileceği Kızılöz köyüne gitti. Gülefer Yazıcıoğlu’na, ağabeyi olan TBMM Başkanvekili AKP’li Nevzat Pakdil ve BBP Genel Başkan Basın Danışmanı Murat Çetintaş da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile diğer yetkililer de bu köyde karargâh kurarak, cesetlerin alınması ve enkazda yapılacak çalışmalara nezaret etti.