Enkazı bulan ekip de tehlike altında

"Onlar da donabilir"

"Bazı eşyaları yakarak ısınmaya çalışıyoruz"

"Özel Kuvvetler, ekibe en yakın köye uçtu..."

Kahramanmaraş’ın Çevre Pınarı Köyü Muhtarı Ekrem Kuzgun’un CNNTürk’e verdiği bilgiye göre, helikopter enkazına ulaşan 17 kişilik ekip bir köy muhtarı ve köy sakinlerinden oluşuyor. Ayrıca yanlarında yeterince yiyecek yok.Kuzgun şu bilgiyi verdi:Yanlarında yeterli yiyecekleri yok. Çok kar olduğu için yiyeceklerini yanlarında taşıyamıyorlar. Tedbirsiz yakalandılar. Son telefon görüşmemde, “Aşırı tipi ve sis var. Kar yağıyor, önümüzü göremiyoruz” dediler. Hava kararmak üzere. Hava kararınca helikopter o bölgeye gidemez. Hemen ulaşılamazsa onlar da donma tehlikesi ile karşı karşıyalar.”Telefonla ulaşılan ekibin lideri Abidin Karataş, yaklaşık 50 metrelik alana yayılmış enkazın başında olduklarını, ancak hava koşullarının çok ağır olduğunu bu yüzden bazı eşyalarıyla ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlattı.Aşırı sis ve tipi altında yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştıklarını ancak donma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.Karataş, yaktıkları ateşin yeterli olmaması nedeniyle enkazın başından ayrılarak donmamak için yürüyüşe geçmek üzere olduklarını belirtti.Enkazın bulunduğu Keş Dağı'nın eteklerinde bulunan kurtartma ekipleri zirveye nasıl ulaşılacağına dair kapsamlı bir planlama yaptı.Buna göre helikopterlerin iniş yapabileceği 2-3 köy tespit edildi. Bu köylerden en elverişli Kanlıçukur köyü olduğu için Genelkurmay Özel Kuvvetler Kurtarma Ekibi'ni taşıyan helikopterler bu bölgeye doğru hareket etti...