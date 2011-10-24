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Enkazdan yaralı kurtuldu VAN (A.A)

24 Ekim 2011 16:12

-Enkazdan yaralı kurtuldu VAN (A.A) - 24.10.2011 - Van'da deprem sonrası inşaat halindeki 5 katlı binanın enkazı altında kalan ve yakınlarının yardımıyla çıkarılan Necip Taş, ''deprem olduğu sırada, nefes dahi alamıyorduk'' dedi.  Van'dan meydana gelen 7,2'lik depremden en fazla etkilenen Erciş ilçesinde, enkaz altında kalan ve yakınlarının yardımıyla çıkarılan 36 yaşındaki Taş, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.  Taş, ilçe merkezinde telefon satışı yapan bir iş yerinin sahibi olduğunu söyledi.  İş yerinin 5 katlı binanın birinci katında bulunduğunu ancak üst katlarının henüz inşaat halinde olduğunu ifade eden Taş, ''Deprem anında yeğenimle iş yerindeydim. Deprem olduğu anda yeğenimi kucağıma alarak masanın altına girdim. Cep telefonumla ağabeyimi ve amcamı aradım. Deprem olduğu sırada, nefes dahi alamıyorduk. Bina komple üzerimize çökmüştü'' dedi.  Enkazın altından bir ışık gördüğünü ve elini o ışığın geldiği delikten dışarı çıkarmaya çalıştığını belirten Taş, bu sırada telefonla haber verdiği amcasının enkaz bölgesine geldiğini ve elini gördüğünü kaydetti.  Yakınlarının 45 dakika süren çalışması sonucu, enkazdan çıkarıldığını bildiren Taş, yeğeninin yaralanmaması için büyük çaba gösterdiğini, onu kucağına alarak koruduğu için yeğeninin yara almadan enkazdan çıktığını vurguladı.  Canik köyünde toprak yapılı evinin yıkılmasında enkaz altında kaldığını belirten 70 yaşındaki Gülnaz Kederli de komşuları tarafından kurtarıldığını söyledi.

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