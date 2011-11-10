-Enkazdan kurtarılanların sayısı 24'e ulaştı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından depremden yaklaşık 11 saat sonra bir erkek yaralı olarak kurtarıldı. Van'da dün akşam 21.23'te meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarda, enkaz altında yaşayan bir kişinin bulunduğu belirlendi. Enkazda, koridor oluşturan arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ulaştı. Yaklaşık 11 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılan kişi, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Böylece enkazdan kurtarılan deremzedelerin sayısı 24'e ulaştı.